Milan, Isco è un’idea: è in contatto con Brahim Diaz (Di martedì 3 agosto 2021) C’è anche il Milan tra le squadre interessate a Isco. Il fantasista spagnolo è in uscita dal Real Madrid e secondo Defensa Central, sito specializzato sui madrileni, il classe ’92 sarebbe in contatto continuo con Brahim Diaz, tornato nuovamente in rossonero durante questa sessione di mercato. Isco ha tante proposte sul tavolo e le sta valutando. E secondo i media spagnoli il giocatore non disdegnerebbe un trasferimento a Milano. Nella scorsa stagione Isco ha collezionato 25 presenze senza realizzare reti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) C’è anche iltra le squadre interessate a. Il fantasista spagnolo è in uscita dal Real Madrid e secondo Defensa Central, sito specializzato sui madrileni, il classe ’92 sarebbe incontinuo con, tornato nuovamente in rossonero durante questa sessione di mercato.ha tante proposte sul tavolo e le sta valutando. E secondo i media spagnoli il giocatore non disdegnerebbe un trasferimento ao. Nella scorsa stagioneha collezionato 25 presenze senza realizzare reti. SportFace.

