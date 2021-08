Mercato moto bene anche a luglio | +9 | 4% sul 2019

Advertising

infoiteconomia : Mercato moto e scooter luglio 2021: +9,4% rispetto al 2019 (-12% sul 2020). La TOP 30 - Motoblog - infoiteconomia : Mercato moto e scooter: crescita continua, a luglio +9,4% sul 2019 - infoiteconomia : Mercato moto, luglio: le due ruote battono ogni crisi - CAGLIARILIVEAPP : Esplode il mercato delle moto: impennata di immatricolazioni e di assicurazioni - infoiteconomia : La Benelli TRK 502 ritorna la moto più venduta in Italia. Mercato a +36% -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato moto

Ildelleelettriche L'elettrico chiude il mese di luglio con 1.214 veicoli venduti, pari a una crescita del 57%. Positivo anche il progressivo annuo con 6.338 mezzi e una crescita del 34,...Neldell'usato, al contrario, prevalgono ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e ... % AUTO 140.578 128.238 - 8,8 279.814 277.692 - 0,812.326 11.313 - 8,2 64.519 66.489 3,1 TUTTI I ...Il mercato nazionale di ciclomotori, scooter e moto non interrompe la serie positiva e anche a luglio fa segnare ancora un aumento. I numeri delle immatricolazioni del mese oggi da Confindustria ANCMA ...Ci sono segnali positivi per il mercato degli pneumatici in Europa, nonostante alcune criticità legate anche all’approvvigionamento delle materie prime, che ha fatto salire i […] ...