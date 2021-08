L’Arsenio Lupin delle truffe informatiche, Corrado Fabbri, si racconta in un coraggioso libro autobiografico che svela i segreti del Social Engineering (Di martedì 3 agosto 2021) Bologna – Arriva nelle librerie e nei bookshop online, con un tempismo perfetto per le cronache di questi giorni, l’esplosivo romanzo autobiografico di Corrado Fabbri, “Lord Kelly – Il ladro di informazioni” (Booksprint edizioni) che abbina il racconto coraggioso e avvincente di una vita avventurosamente vissuta oltre i confini della legalità alle sorprendenti rivelazioni sui metodi e sulle raffinate tecniche utilizzate in prima persona per violare i sistemi informatici più inaccessibili. Corrado Fabbri (Bologna, 1970), al suo esordio come scrittore, è considerato dalla stampa ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 3 agosto 2021) Bologna – Arriva nelle librerie e nei bookshop online, con un tempismo perfetto per le cronache di questi giorni, l’esplosivo romanzodi, “Lord Kelly – Il ladro di informazioni” (Booksprint edizioni) che abbina il raccontoe avvincente di una vita avventurosamente vissuta oltre i confini della legalità alle sorprendenti rivelazioni sui metodi e sulle raffinate tecniche utilizzate in prima persona per violare i sistemi informatici più inaccessibili.(Bologna, 1970), al suo esordio come scrittore, è considerato dalla stampa ...

Inpressrg : #Libri, l’Arsenio Lupin delle truffe informatiche, l'#hacker Corrado Fabbri, si racconta in un coraggioso romanzo a… - livenet_news : L’Arsenio Lupin delle truffe informatiche, Corrado Fabbri, si racconta in un coraggioso libro autobiografico che sv… - luisnonsal : SE QUALCUNO LO SA ME LO DICA, VORREI LEGGERE LE STORIE DI ARSENIO LUPIN, DEVO SEGUIRE UN ORDINE O POSSO ANDARE PIU… - Anna_H_L_ : RT @Iperbole_: La Lega ha avviato una raccolta fondi per i danni degli incendi in Sardegna invitando a fare bonifici 'sul conto intestato a… - psychotoni67 : @ilrere @Fiammy71 Ma cosa sono queste sparizioni e apparizioni? Degne del grande Arsenio Lupini!?? Cavolo! Sono a la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Arsenio Lupin L'Arsenio Lupin veronese, se lo scoprono fugge L'Arena