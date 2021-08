Gli hacker mandano in tilt il Lazio: "Sospese prenotazioni per vaccini" (Di martedì 3 agosto 2021) In seguito all’attacco hacker iniziato nella notte di domenica, l’intera macchina regionale del Lazio è congelata Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 agosto 2021) In seguito all’attaccoiniziato nella notte di domenica, l’intera macchina regionale delè congelata

Advertising

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: se in Regione Lazio non arrivano 13 milioni di mascherine pagate, poverini sono stati tru… - Agenzia_Ansa : Zingaretti: 'Gli attacchi hacker sono di stampo terroristico. Stiamo difendendo la nostra comunità. E' l'offensiva… - paoloroversi : Gli #hacker hanno criptato anche i backup della regione Lazio. In genere gli stessi dovrebbero trovarsi altrove in… - Eugenio85428611 : RT @ClitoRider: Se ho capito bene gli hacker, con tutti gli obbiettivi sensibili nel mondo, hanno attaccato quel poraccio di Zingaretti? - profluigimarino : RT @letiziadavoli: Il sempre ottimo @Umberto_Rapetto GLI HACKER ALLA REGIONE LAZIO E L’AGENZIA CYBER… -