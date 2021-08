Advertising

sscnapoli : ?? @GhoulamFaouzi, positivo l’esito del controllo al ginocchio ?? #ForzaNapoliSempre - OCardinal17 : RT @sscnapoli: ?? @GhoulamFaouzi, positivo l’esito del controllo al ginocchio ?? #ForzaNapoliSempre - gilnar76 : Ghoulam, esito positivo alla visita di controllo: inserimento graduale dalla prossima settimana #Forzanapoli… - dovidovi20 : RT @sscnapoli: ?? @GhoulamFaouzi, positivo l’esito del controllo al ginocchio ?? #ForzaNapoliSempre - LuigiPiccolo90 : RT @sscnapoli: ?? @GhoulamFaouzi, positivo l’esito del controllo al ginocchio ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam esito

Spazio Napoli

Napoli Calcio - La SSC Napoli parla die delle sue condizioni dopo il lungo periodo di stop e la ripresa dei lavori in vista di Castel di Sangro:C'è la Lazio che attende l'del vertice tra Insigne e De Laurentiis. Una rottura (assai improbabile) potrebbe indurre il club di Lotito a presentare una offerta al Napoli: ma l'impressione è che gli azzurri diranno di no, ...Il comunicato del Napoli. Sarà gradualmente inserito nel programma di lavoro del gruppo squadra a partire dalla prossima settimana ...Buone notizie dall'infermeria per Luciano Spalletti. Come riportato dalla società, Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina ...