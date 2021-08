Firenze: Lorenzo Zazzeri derubato del borsone Tokio 2020. Salva solo la medaglia che aveva al collo (Di martedì 3 agosto 2021) Dentro il borsone c'erano tutti i ricordi dell'avventura olimpionica ad eccezione della medaglia d'argento, che per fortuna aveva al collo. Da qui l'appello al ladro: prendi quello che c'è di valore, ma restituiscimi i ricordi del giorno più bello. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 agosto 2021) Dentro ilc'erano tutti i ricordi dell'avventura olimpionica ad eccezione dellad'argento, che per fortunaal. Da qui l'appello al ladro: prendi quello che c'è di valore, ma restituiscimi i ricordi del giorno più bello. L'articolo proviene daPost.

