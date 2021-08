Ferragosto tra i borghi più belli d'Italia (Di martedì 3 agosto 2021) Ferragosto, Ferragosto delle mie brame che cosa hai in serbo per me? Artisti di strada, musica, paesaggi e borghi sono queste le chiavi giuste per aprire le porte dell’agosto 2021. Musica, teatro, arte, danza, tradizione e natura. Non c’è nulla che sia stato tralasciato nel cartellone estivo di Compiano. È tutto perfettamente organizzato per rendere l’estate 2021 un momento magico per la famiglia, ma anche per i single! Tutti abbiamo bisogno di magia e tutti abbiamo bisogno di una ricca estate! Quale luogo migliore di Compiano, uno splendido territorio immerso nell’Appennino parmense, nell’Alta Valtaro. Da qui, lungo chilometri di curve ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021)delle mie brame che cosa hai in serbo per me? Artisti di strada, musica, paesaggi esono queste le chiavi giuste per aprire le porte dell’agosto 2021. Musica, teatro, arte, danza, tradizione e natura. Non c’è nulla che sia stato tralasciato nel cartellone estivo di Compiano. È tutto perfettamente organizzato per rendere l’estate 2021 un momento magico per la famiglia, ma anche per i single! Tutti abbiamo bisogno di magia e tutti abbiamo bisogno di una ricca estate! Quale luogo migliore di Compiano, uno splendido territorio immerso nell’Appennino parmense, nell’Alta Valtaro. Da qui, lungo chilometri di curve ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto tra Hacker Regione Lazio, D'Amato: 'Entro 72 ore riprendono prenotazioni vaccino' IL BLITZ Ransomware, Cup e Recup operativi a Ferragosto I DATI Oggi 292 contagi (a Roma 193) e 2 ... persi milioni di dati sul Cloud Attacco tra i più seri di sempre 'Purtroppo l'attacco continua, ...

Controlli serrati a Favignana: 6 turisti segnalati perchè trovati con la droga Sei persone tra turisti e non, sono stati segnalati perchè trovati in possesso di marijuana e ... Controlli serrati saranno ripetuti anche nei prossimi giorni, in vista del ferragosto ed esteso anche ...

Meteo Ferragosto 2021, Giuliacci: “Niente caldo rovente e attenti ai temporali: ecco dove pioverà” Fanpage.it Ferragosto tra i borghi più belli d'Italia Ferragosto, ferragosto delle mie brame che cosa hai in serbo per me?Artisti di strada, musica, paesaggi e borghi sono queste le chiavi giuste per aprire le porte dell’agosto 2021.Musica, ...

Green pass obbligatorio per andare in hotel? Ecco quando serve Il green pass in hotel è obbligatorio? Ecco cosa prevede il decreto per gli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive e quando sono obbligati a mostrare il certificato verde.

