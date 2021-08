Eurozona | prezzi produzione accelerano ancora a giugno

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Accelerala crescita deialladella Zona Euro. Nel mese di, il dato ha registrato una crescita dell’1,4% dopo il +1,3% del mese precedente, in linea con le stime degli analisti (+1,4%). Secondo quanto comunicato dall’Ufficio di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), il dato registra una forte crescita su base annuale del 10,2% rispetto al +9,6% precedente. Il dato si confronta con il +10,3% del consensus. Inell’intera Unione Europea (EU27) segnano parimenti una forte crescita dell’1,4% su base congiunturale e del 10,3% tendenziale.

