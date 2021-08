Dylan O’Brien affianca Zoey Deutch nella satira Not Okay (Di martedì 3 agosto 2021) Dylan O'Brien torna a lavorare con la collega Zoey Deutch nel film satirico Not Okay, incentrato su una giovane donna in cerca d'attenzione. Dylan O'Brien è entrato a far parte del cast del film satirico Not Okay, prodotto da Searchlight, dove affiancherà la collega Zoey Deutch, protagonista della pellicola. Not Okay, attualmente in lavorazione a New York, racconta la storia di una ragazza, ruolo affidato a Zoey Deutch, alla disperata ricerca di amici e fama. La giovane decide quindi di fingere di essere ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021)O'Brien torna a lavorare con la colleganel film satirico Not, incentrato su una giovane donna in cerca d'attenzione.O'Brien è entrato a far parte del cast del film satirico Not, prodotto da Searchlight, dove affiancherà la collega, protagonista della pellicola. Not, attualmente in lavorazione a New York, racconta la storia di una ragazza, ruolo affidato a, alla disperata ricerca di amici e fama. La giovane decide quindi di fingere di essere ...

