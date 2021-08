Docenti inseriti nelle GPS: chi potrà essere assunto per il ruolo, bisognerà presentare la domanda (Di martedì 3 agosto 2021) Immissioni in ruolo dalle GPS: prenderà avvio una procedura straordinaria, prevista dal Decreto Sostegni bis solo per l'anno scolastico 2021/22. Le assunzioni avverranno prima a tempo determinato, per culminare con il ruolo dopo anno di prova e formazione e una prova disciplinare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Immissioni indalle GPS: prenderà avvio una procedura straordinaria, prevista dal Decreto Sostegni bis solo per l'anno scolastico 2021/22. Le assunzioni avverranno prima a tempo determinato, per culminare con ildopo anno di prova e formazione e una prova disciplinare. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti inseriti nelle GPS: chi potrà essere assunto per il ruolo, bisognerà presentare la domanda - scuolainforma : Supplenze 2021, indicazioni per i docenti inseriti in seconda fascia GPS - 2631925 : RT @kapav65: @2631925 I docenti che erano stabilmente inseriti nei meccanismi della persecuzione (non erano pochissimi e senza di loro l'Un… - kapav65 : @2631925 I docenti che erano stabilmente inseriti nei meccanismi della persecuzione (non erano pochissimi e senza d… - GildaUmbria : ??Nomine #ruolo #Ifascia #GPS e #supplenze #annuali ??Avvisiamo tutti i docenti inseriti in #GPS che siamo in attesa… -