Chievo | diffida alla Figc per impedire lo svincolo dei giocatori

(Di martedì 3 agosto 2021) Ilnon si arrende dopo la decisione del TAR del Lazio di confermare la bocciatura della domanda di iscrizione in Serie B. L’ultimo tentativo è il ricorso al Consiglio di Stato. Ma non solo: in attesa del pronunciamento del massimo giudice speciale amministrativo, secondo quanto riferito da L’Arena, la società avrebbe anche inviato unaperché non svincoli subito itesserati. Ora l’ultima speranza delè una Serie B a ventuno squadre. SportFace.

Questo è quanto il Chievo aveva dichiarato in una nota lo scorso 30 luglio, annunciando di voler ... allo stesso tempo, una diffida alla Figc per impedire lo svincolo automatico dei propri giocatori. Qualora il ricorso non venisse accolto, il Chievo potrebbe appellarsi al Collegio di garanzia del ... La società di Vigorito ha mandato alla Figc una diffida con richiesta di accesso agli atti.