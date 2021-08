Bernard Arnault sorpassa Jeff Bezos e gli ruba (per il momento) lo scettro di “più ricco al mondo” (Di martedì 3 agosto 2021) Bernard Arnault sorpassa Jeff Bezos. Sembra una gara di Formula 1, Gran Premio di Montecarlo, invece è la lotta testa a testa e quotidiana tra “Paperoni” mondiali. Gara che la scorsa settimana, l’ultima di luglio, ha visto l’avanzamento del miliardario francese ai danni del magnate americano. “Venerdì scorso le azioni di Amazon sono andate incontro a una chiusura negativa del 7,6%, in seguito ai risultati economici del secondo trimestre pubblicati giovedì pomeriggio – spiega il sito di Forbes – Crollo che ha comportato al patrimonio di Jeff Bezos una perdita di 13,9 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021). Sembra una gara di Formula 1, Gran Premio di Montecarlo, invece è la lotta testa a testa e quotidiana tra “Paperoni” mondiali. Gara che la scorsa settimana, l’ultima di luglio, ha visto l’avanzamento del miliardario francese ai danni del magnate americano. “Venerdì scorso le azioni di Amazon sono andate incontro a una chiusura negativa del 7,6%, in seguito ai risultati economici del secondo trimestre pubblicati giovedì pomeriggio – spiega il sito di Forbes – Crollo che ha comportato al patrimonio diuna perdita di 13,9 ...

