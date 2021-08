Alessia Marcuzzi: “Il vero motivo per cui ho lasciato Mediaset” (Di martedì 3 agosto 2021) Lo scorso giugno come un fulmine a ciel sereno Alessia Marcuzzi ha annunciato l’intenzione di lasciare Mediaset. In un lungo post la conduttrice ha spiegato i motivi di questa decisione: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“. Anche Piersilvio Berlusconi ha commentato l’addio della presentatrice: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di ... Leggi su biccy (Di martedì 3 agosto 2021) Lo scorso giugno come un fulmine a ciel serenoha annunciato l’intenzione di lasciare. In un lungo post la conduttrice ha spiegato i motivi di questa decisione: “Dopo 25 anni in, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“. Anche Piersilvio Berlusconi ha commentato l’addio della presentatrice: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha. Per noiè un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di ...

