Variante Delta in Cina, i casi interni salgono a 98: Pechino rinvia l'apertura delle scuole (Di lunedì 2 agosto 2021) La torna a fare i conti con il : registrati domenica altri 98 casi di - 19, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la che ha raggiunto ormai una ventina di città e spingendo le autorità ...

Agenzia_Ansa : Nei casi di scoperta di un nuovo positivo alla variante Delta del Covid in Veneto sarà possibile per la sanità attu… - SkyTG24 : Estate 2021, Confturismo: variante Delta fa paura, è boom di disdette - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - ChiaCors : RT @Cazzaccimiei1: I giornalisti credono che il boom di disdette sugli hotel sia colpa della variante Delta, ma dove cazzo vivono? Ma vi se… - ilfaroonline : Australia, contro la variante Delta il Queensland prolunga il lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Coronavirus: situazione critica in Tunisia, in Cina 98 nuovi casi Ne è convinto Anthony Fauci, consigliere del presidente Biden sulla crisi pandemica, secondo cui bisogna comunque aspettarsi che "le cose vadano peggio" poiché la variante Delta alimenta un'impennata ...

La variante Delta dilaga in Cina. Pechino rinvia l'apertura delle scuole a causa del Covid La variante Delta del Covid sta causando problemi a tutte le nazioni del mondo, Cina compresa. Nel primo paese dove si è sviluppato il virus che da oltre un anno e mezzo sta segnando le nostre vite sono ...

Variante Delta e incubazione: dopo quanti giorni si manifestano i sintomi QUOTIDIANO NAZIONALE Coronavirus: situazione critica in Tunisia, in Cina 98 nuovi casi 02 agosto 2021 Gli Stati Uniti non si chiuderanno di nuovo per frenare il crescente numero di contagi. Ne è convinto Anthony Fauci, consigliere del presidente Biden sulla crisi pandemica, secondo cui ...

Borsa svizzera: apre in rialzo La volatilità del mercato è peraltro aumentata, sulla scia dei timori generati dalla nuova variante Delta del coronavirus. Sul fronte interno l'attenzione è concentrata su diversi dati macroeconomici ...

