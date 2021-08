Vaccini, la conferma dell’Oms: la doppia dose di AstraZeneca è meno efficace del mix con Pfizer o Moderna (Di lunedì 2 agosto 2021) La risposta immunitaria che si ottiene con due dosi di vaccino AstraZeneca è minore rispetto a quella osservata con il mix di Vaccini con la prima dose di AstraZeneca somministrata e la seconda a Rna e anche con due dosi di vaccino ad Rna. Mentre il regime eterologo non sembra avere la stessa efficacia se la prima dose è a Rna e la seconda con AstraZeneca. A renderlo noto l’Organizzazione mondiale della Sanità nelle nuove raccomandazioni sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca. È bene però ricorrere al mix di Vaccini, afferma l’Oms, solo in particolari ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) La risposta immunitaria che si ottiene con due dosi di vaccinoè minore rispetto a quella osservata con il mix dicon la primadisomministrata e la seconda a Rna e anche con due dosi di vaccino ad Rna. Mentre il regime eterologo non sembra avere la stessa efficacia se la primaè a Rna e la seconda con. A renderlo noto l’Organizzazione mondiale della Sanità nelle nuove raccomandazioni sul vaccino anti-Covid di. È bene però ricorrere al mix di, afferma l’Oms, solo in particolari ...

