USA, frena l’ISM manifatturiero a luglio oltre attese (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – L’attività manifatturiera americana frena anche a luglio. Lo indica l’ISM – Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L’indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 59,5 punti dai 60,6 di giugno. Il dato risulta inferiore alle attese degli analisti che stimavano un livello a 60,9 punti. L’indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, resta comunque oltre la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – L’attività manifatturiera americanaanche a. Lo indica– Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L’indice dei direttori di acquisto del settoresi è attestato a 59,5 punti dai 60,6 di giugno. Il dato risulta inferiore alledegli analisti che stimavano un livello a 60,9 punti. L’indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settorestatunitense, resta comunquela soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione ...

