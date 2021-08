Tokyo 2020, calcio femminile: Svezia e Canada in finale (Di lunedì 2 agosto 2021) Svezia e Canada sono le due finaliste del torneo di calcio femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le canadesi hanno sconfitto gli Stati Uniti grazie ad un rigore realizzato da Jessie Fleming al 74?, dopo una gara molto sofferta dove gli americani hanno totalizzato 13 tiri contro i 3 degli avversari. La Svezia ha invece sconfitto l’Australia nella seconda semifinale di giornata; dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, al 46? Fridolina Rolfo regala il vantaggio alla sua squadra su assist di Blackstenius. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021)sono le due finaliste del torneo diai Giochi Olimpici di. Le canadesi hanno sconfitto gli Stati Uniti grazie ad un rigore realizzato da Jessie Fleming al 74?, dopo una gara molto sofferta dove gli americani hanno totalizzato 13 tiri contro i 3 degli avversari. Laha invece sconfitto l’Australia nella seconda semidi giornata; dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, al 46? Fridolina Rolfo regala il vantaggio alla sua squadra su assist di Blackstenius. SportFace.

