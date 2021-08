Strage Bologna | Mattarella “Non tutte le ombre dissipate”

(Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quarantuno anni fa la città die con essa la Repubblica vennero colpite al cuore. Un attentato dinamitardo, ad opera di menti ciniche che puntavano alla destabilizzazione della democrazia italiana, provocò una terribilein cui morirono donne e uomini inermi, bambini innocenti”. Lo afferma, in una dichiarazione, il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 41° anniversario delladi.“I bolognesi e gli italiani seppero reagire con sofferto coraggio, offrendo solidarietà a chi aveva bisogno di aiuto, di cure, di conforto. Affermando un ...

DavidSassoli : Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori… - valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna 41 anni dopo e cosa sta r… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - AngeloRosiello : RT @Anpinazionale: Il 2 agosto 1980, 41 anni fa, la strage fascista di #Bologna 85 morti e 200 feriti #laMemorianonmuore - Fresatura_Bo : Forlì: 2 Agosto (1980 -2021) 41° anniversario della strage di Bologna -

Giuliano Turone, lei che ha scoperto gli elenchi della P2, che idea si è fatto del processo che cerca di fare luce sul ruolo di Licio Gelli come finanziatore e mandante delladi? "Penso che sia uno dei processi più importanti mai tenuti nel nostro Paese. Quello che più di tutti va a fondo sul ruolo avuto dai piani alti nella strategia della tensione. Questo ...Il ministro ha parlato a margine delle celebrazioni del 41esimo anniversario delladel 2 agosto 1980, in corso nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio, sede del Comune diROMA (ITALPRESS) – “Quarantuno anni fa la città di Bologna e con essa la Repubblica vennero colpite al cuore. Un attentato dinamitardo, ad opera di menti ciniche che puntavano alla destabilizzazione d ...Per esprimere la gratitudine della città di Bologna «ho deciso di assegnare il Nettuno d’oro all’associazione dei familiari delle vittime della Strage del 2 agosto 1980». Lo ha annunciato il sindaco d ...