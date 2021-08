Spagna-Giappone Tokyo 2020: formazioni e in tv (Di lunedì 2 agosto 2021) Martedì 3 agosto 2021, alle ore 13, è in programma la semifinale Spagna-Giappone Tokyo 2020. Le Furie si presentano a questo appuntamento dopo aver battuto ai tempi supplementari per 5-2 la Costa D’Avorio. I nipponici, invece, hanno avuto la meglio della Nuova Zelanda soltanto ai rigori. Spagna-Giappone Tokyo 2020: quali saranno le probabili formazioni? La Spagna dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Unai Simon in porta, in difesa agiranno Eric Garcia e Pau Torres al centro, Minduea e Miranda ai lati. A centrocampo, Merino, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) Martedì 3 agosto 2021, alle ore 13, è in programma la semifinale. Le Furie si presentano a questo appuntamento dopo aver battuto ai tempi supplementari per 5-2 la Costa D’Avorio. I nipponici, invece, hanno avuto la meglio della Nuova Zelanda soltanto ai rigori.: quali saranno le probabili? Ladovrebbe puntare sul 4-3-3 con Unai Simon in porta, in difesa agiranno Eric Garcia e Pau Torres al centro, Minduea e Miranda ai lati. A centrocampo, Merino, ...

Advertising

zazoomblog : Giappone-Spagna Olimpiadi calcio: orario semifinale tv programma streaming - #Giappone-Spagna #Olimpiadi #calcio: - OA_Sport : Giappone-Spagna, Olimpiadi calcio: orario semifinale, tv, programma, streaming #Football #Olympics #OlympicGames… - Fantacalciok : Olimpiadi, Spagna – Giappone: dove vedere la diretta live e risultato - holisticwho : i kpoppini che fanno le promo in giappone uguali ai cantanti italiani fino a 15 anni fa quando facevano le promo in spagna - starstelena_ : Quando ero piccola pensavo che tutti gli inni fossero come il nostro e quindi che iniziassero tutti con “fratelli d… -