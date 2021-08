Porrajmos | perché il 2 agosto è una data simbolo per rom e sinti | ricordarlo ci ridà dignità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il 21944 è unanella storia di rom e: è ladella liquidazione dello Zigeunerlager, il campo per “famiglie zingare” istituito ad Auschwitz-Birkenau e che il 16 maggio doveva essere svuotato per fare posto agli ebrei deportati dall’Ungheria. Quel giorno le SS avevano circondato lo Zigeunerlager e quando fu loro ordinato di uscire, i circa 7.000 rom esi rifiutarono: avvertiti delle intenzioni dei tedeschi si erano armati di tubi di ferro, vanghe e altri attrezzi da lavoro. La rivolta, l’unica in un campo di concentramento nazista e diventata ...