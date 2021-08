Pescara, incendio nella zona sud della città: in fiamme la Pineta Dannunziana. Bagnanti in fuga dalle spiagge (video) (Di lunedì 2 agosto 2021) Scene drammatiche a Pescara per un incendio che nel pomeriggio di domenica ha interessato la zona sud della città. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni. Fuggi fuggi dalle spiagge: le scintille spinte dal vento hanno fatto incendiare le palme degli stabilimenti balneari. Un disastro di proporzioni inimmaginabili. Cinque, al momento, le persone trasportate in ospedale. Tra queste una bambina e due suore che risiedono in una struttura che si trova nell’area interessata dal rogo. Avrebbero tutte riportato un’intossicazione dopo aver inalato fumo, ma le loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Scene drammatiche aper unche nel pomeriggio di domenica ha interessato lasud. Lehanno raggiunto le abitazioni. Fuggi fuggi: le scintille spinte dal vento hanno fatto incendiare le palme degli stabilimenti balneari. Un disastro di proporzioni inimmaginabili. Cinque, al momento, le persone trasportate in ospedale. Tra queste una bambina e due suore che risiedono in una struttura che si trova nell’area interessata dal rogo. Avrebbero tutte riportato un’intossicazione dopo aver inalato fumo, ma le loro ...

Advertising

rtl1025 : ?? Scene drammatiche a #Pescara per #incendio che sta devastando zona sud della città. Fiamme hanno raggiunto abitaz… - emergenzavvf : #Pescara, #incendio alla Pineta Dannunziana, dalle 14:30 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, 2 elicotteri e un… - AlbertoBagnai : Seguo con vicinanza e dolore questo ennesimo disastro che colpisce la nostra terra: - ilfattovideo : Pescara, incendio nella zona sud della città: in fiamme la Pineta Dannunziana. Bagnanti in fuga dalle spiagge (vide… - paolabrugnoni : RT @rtl1025: ?? Scene drammatiche a #Pescara per #incendio che sta devastando zona sud della città. Fiamme hanno raggiunto abitazioni. Ci so… -