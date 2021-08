Padova, uno studente di informatica trova un bug su Shopify: l’azienda lo ricompensa con 50 mila dollari (Di lunedì 2 agosto 2021) Bug Bounty Program. Soldi in cambio di segnalazioni. Il prezzo per i sistemi informatici che lasciano scoperti i loro punti deboli può essere molto caro. Sia in termini di soldi da pagare per il riscatto che per quantità di dati persi. Basta vedere quello che è successo alla regione Lazio. E così molte aziende che lavorano nell’informatica sono disposte a pagare cifre notevoli per chi segnala quali sistemi possono essere a rischio. È successo ad A.Z, 20 anni, uno studente della facoltà di informatica di Padova che ha riportato un bug a Shopify, piattaforma canadese di e-commerce quotata 140 miliardi di ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) Bug Bounty Program. Soldi in cambio di segnalazioni. Il prezzo per i sistemi informatici che lasciano scoperti i loro punti deboli può essere molto caro. Sia in termini di soldi da pagare per il riscatto che per quantità di dati persi. Basta vedere quello che è successo alla regione Lazio. E così molte aziende che lavorano nell’sono disposte a pagare cifre notevoli per chi segnala quali sistemi possono essere a rischio. È successo ad A.Z, 20 anni, unodella facoltà didiche ha riportato un bug a, piattaforma canadese di e-commerce quotata 140 miliardi di ...

