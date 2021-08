Olimpiadi Tokyo | Giovanni Malagò sull’argento di Vanessa Ferrari | “Una medaglia meritata è dire poco”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il giusto premio a una vita di sacrifici e a un talento infinito.ha coronato il suo sogno e finalmente ha conquistato quellaolimpica che attendeva da tanto/troppo tempo. Al quarto tentativo la 30enne lombarda ha posto termine al suo digiuno da top-3 a Cinque Cerchi ae all’amara sequenza di quarti posti, aggiudicandosi un argento molto significativo nell’esercizio al corpo libero. Un risultato storico per il nostro Paese visto che mai nessuna azzurra era riuscita a centrare un target del genere a livello individuale. Un’interpretazione emozionante quella di, sulle ...

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - linofraschetti : RT @LaStampa: Olimpiadi di Tokyo 2020, la Polonia concede il visto umanitario alla velocista bielorussa Timanovskaya - Stefaniacasp : RT @1f6eed3c8c1c4e4: OLIMPIADI DI TOKYO 5000 femminili ...., femminili ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

... a nome della Cem, esprimo le più vive congratulazioni agli atleti e alle atlete delle Marche che partecipano allediper i successi raggiunti, in particolare alla medaglia d'oro ...Il torneo di pallanuoto maschile delledi2020 entra nella fase più attesa: quella a eliminazione diretta. Tra le squadre che proseguiranno il loro cammino nei giochi c'è anche l' Italia , che nel proprio girone, quello A , ...Il velocita azzurro stabilisce in semifinale il nuovo record europeo (9'84). Alle 14.50 corre addirittura per una medaglia ...Tokyo, 2 ago. – (Adnkronos) – L’Italia sfiderà la Serbia nei quarti di finale del torneo olimpico di pallavolo femminile. È questo l’esito del sorteggio che si è tenuto a Tokyo dopo la sconfitta delle ...