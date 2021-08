Non è d'accordo sul costo del caffè e picchia il barista: denunciato (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella mattinata odierna personale del commissariato di Polizia di Pompei, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella mattinata odierna personale del commissariato di Polizia di Pompei, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su ...

Advertising

sandronedazieri : 'Non riconoscere lo Ius soli sportivo è folle' dice Malagò. Se togliamo la parola 'sportivo' sono d'accordo. Ius soli. Punto. - borghi_claudio : @Flavio_Tibaldi @GiulioMarini2 @deadinauglyway La scelta se stare al governo e cercare di cambiare le cose e starne… - ZZiliani : Egr. ?@FIGC? (o FJGC?), egr. Presidente #Gravina, davvero non dite niente davanti al nuovo designatore #AIA (o AJA?… - kotionky : @ItalianiZ Son d'accordo, non ho capito perchè posti un video di 7 anni fa però - cauz_ : @GabCAAD3 Ecco, sul 'ti adatti e basta' non sarò mai pienamente d'accordo. I 'sistemi' si cambiano cominciando a no… -