Marcell Jacobs duramente attaccato da un noto giornalista inglese (Di lunedì 2 agosto 2021) Le critiche a Marcell Jacobs Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mondiale è stato Marcell Jacobs. Come sappiamo infatti il noto velocista ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri piani ai giochi Olimpici di Tokyo 2020, portando così l’Italia al trionfo. Già lo scorso 31 luglio lo sportivo, nel corso della sua L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 2 agosto 2021) Le critiche aNelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mondiale è stato. Come sappiamo infatti ilvelocista ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri piani ai giochi Olimpici di Tokyo 2020, portando così l’Italia al trionfo. Già lo scorso 31 luglio lo sportivo, nel corso della sua L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - LoredanaOcchion : RT @atleticaitalia: #atletica due volte l'inno d'Italia! ???????? Dalle 11.50 non perdere la cerimonia di premiazione dei campioni olimpici Mar… - Esticai1 : RT @Eurosport_IT: Tutto questo è bellissimo, il nostro inno sul gradino più alto del podio dei 100m: GRAZIE MARCELL JACOBS ?????? #HomeOfTheO… -