Juventus | ufficiale il rinnovo di Chiellini | il comunicato bianconero News

Advertising

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Chiellini continuerà a bullizzare attaccanti con la maglia della Juventus fino al 2023. #Juventus - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Giorgio #Chiellini alla #Juventus fino al 2023 ???? - DiMarzio : La @juventusfc annuncia il rinnovo di #Chiellini: ecco il particolare comunicato del club bianconero - 11contro11 : UFFICIALE: Chiellini rinnova con la #Juventus fino al 2023 #Calciomercato #SerieA #11contro11 - Marco18__ : RT @CB_Ignoranza: UFFICIALE: Chiellini continuerà a bullizzare attaccanti con la maglia della Juventus fino al 2023. #Juventus https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ufficiale

Lo ha annunciato il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sitoIl capitano della, Giorgio Chiellini, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023 . Lo ha annunciato il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito. "...Giornata piena per Giorgio Chiellini . Prima, in mattinata, l'incontro con la dirigenza. Dopo, nel pomeriggio, la firma sul rinnovo. Il capitano azzurro, dunque, si è legato allafino al 2023 . Una sigla pressoché scontata considerando le prestazioni offerte dall'esperto centrale toscano a Euro 2020 . Ecco perché, in piena armonia, Madama ha scelto di non interferire ...Ecco le operazioni delle avversarie della Ternana. L’Alessandria prende Orlando e rinforza il suo attacco, Adorante torna in serie C. Facciamo la consueta panoramica sui movimenti ufficiali che nella ...Andrea Agnelli lo aveva anticipato durante la conferenza stampa di presentazione di Allegri e ora è arrivata l'ufficialità: la storia d’amore fra la ...