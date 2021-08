John Elkann elogia la Ferrari | Leclerc e Sainz hanno portato grande entusiasmo in F1

(Di lunedì 2 agosto 2021) Sulla scia della bella gara didi ieri nel GP d'Ungheria ,loda i suoi piloti proprio a metà del Mondiale di Formula 1 2021 . La sosta estiva sarà il tempo giusto per far riflettere ...

Sulla scia della bella gara di Sainz di ieri nel GP d'Ungheria ,loda i suoi piloti proprio a metà del Mondiale di Formula 1 2021 . La sosta estiva sarà il tempo giusto per far riflettere su quanto fatto di buono finora e per riprendere le energie in ...'Questo eccellente secondo trimestre conferma la forza di Ferrari e del suo modello di business senza eguali', ha commentato, presidente e amministratore delegato ad interim del ...Diventare leader del segmento dei veicoli a basse emissioni (Lev) entro il 2030. Produrre batterie da 800 km di autonomia. Una gigafactory a Termoli. Il 98% dei modelli dei 14 brand del gruppo elettri ...Il presidente della Scuderia di Maranello ha sottolineato l'entusiasmo generato dalla coppia di giovani piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz ...