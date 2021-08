Intesa: finanziamento circular da 250 milioni a Iberdrola (Di lunedì 2 agosto 2021) Intesa Sanpaolo ha finalizzato un finanziamento circular di 250 milioni di euro a favore di Iberdrola, società che opera nel settore dell'eolico. L'operazione, un bilateral term loan di 5 anni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021)Sanpaolo ha finalizzato undi 250di euro a favore di, società che opera nel settore dell'eolico. L'operazione, un bilateral term loan di 5 anni, ...

Advertising

fisco24_info : Intesa: finanziamento circular da 250 milioni a Iberdrola: Più grande operazione in Spagna sul Plafond Circular Eco… - ioloraccolgo : Intesa: finanziamento circular da 250 milioni a Iberdrola - lamescolanza : Da Intesa Sanpaolo finanziamento al pastificio Garofalo per lo sviluppo sostenibile - BomberiniL : CIUTINI IN BANCA INTESA SANPAOLO DAL 2002 DETTE FINANZIAMENTO IN CAMBIO DI GARANZIE FONDIARIE PER FINANZIARE BIANCO… - 0Cicerone : RT @MilanoFinanza: Da Intesa finanziamento circular da 250 milioni a Iberdrola -