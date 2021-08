I ghiacciai della Groenlandia si sciolgono. (Di lunedì 2 agosto 2021) di Attilio Runello. La temperatura media in Groenlandia ha raggiunto nella ultima settimana i venti gradi e superfici di centottanta chilometri quadrati si stanno sciogliendo in una giornata. Si tratta di un ritmo di scioglimento due volte il normale. Gli scienziati lo attribuiscono ai cambiamenti climatici. Naturalmente bisogna considerare che la superficie della Groenlandia e Leggi su freeskipper (Di lunedì 2 agosto 2021) di Attilio Runello. La temperatura media inha raggiunto nella ultima settimana i venti gradi e superfici di centottanta chilometri quadrati si stanno sciogliendo in una giornata. Si tratta di un ritmo di scioglimento due volte il normale. Gli scienziati lo attribuiscono ai cambiamenti climatici. Naturalmente bisogna considerare che la superficie

