Giustizia | Raffaele Trano Alternativa c’è | “La riforma Cartabia è una porcata estiva da regime | come in Corea del Nord”

"In Parlamento si taglia il dibattito, si azzera il confronto, si zittiscono le minoranze, si annulla la dialettica tra le forze di maggioranza e di opposizione, si procede a colpi di fiducia in Aula e di ghigliottina nelle Commissioni, tutto questo sta assumendo esattamente la parvenza, ma forse non solo la parvenza, di un regime totalitario. Nonostante in questo Parlamento siedano rappresentanti della Repubblica italiana e non della Corea del Nord, la democrazia diventa un concetto relativo, lontano da quello espresso dai padri costituenti". Lo ha affermato Raffaele Trano, deputato de L'Alternativa c'è, in merito alla riforma Cartabia sulla giustizia.

