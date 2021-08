Giappone-Spagna, Olimpiadi calcio: orario semifinale, tv, programma, streaming (Di lunedì 2 agosto 2021) Il torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Tokyo entra ufficialmente nel vivo. Siamo giunti alle attesissime semifinali che andranno a decretare quali due squadre andranno a giocarsi la medaglia d’oro nella Finale che si disputerà sabato 7 agosto (ore 13.30 italiane) allo stadio di Yokohama. Giappone-Spagna, sarà la seconda semifinale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, e si giocherà allo stadio di Saitama nella giornata di domani, martedì 3 agosto, alle ore 13.00 italiane. Una sfida che non bisogno di presentazioni e che, in caso di vittoria, permetterà il passaggio alla Finale per la medaglia del metallo più pregiato, ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Il torneo didei Giochi Olimpici di Tokyo entra ufficialmente nel vivo. Siamo giunti alle attesissime semifinali che andranno a decretare quali due squadre andranno a giocarsi la medaglia d’oro nella Finale che si disputerà sabato 7 agosto (ore 13.30 italiane) allo stadio di Yokohama., sarà la secondadei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, e si giocherà allo stadio di Saitama nella giornata di domani, martedì 3 agosto, alle ore 13.00 italiane. Una sfida che non bisogno di presentazioni e che, in caso di vittoria, permetterà il passaggio alla Finale per la medaglia del metallo più pregiato, ...

