Gianmarco Tamberi, dall'infortunio prima di Rio alla vittoria a Tokyo (Di lunedì 2 agosto 2021) La rivincita dell'azzurro Gianmarco Tamberi ha dovuto aspettare cinque lunghissimi anni per avere la sua rivincita, per sentirsi libero. In mezzo ci si è messa anche una cosa chiamata pandemia che rischiava di mandare in fumo, ancora una volta i suoi piani. Gianmarco Tamberi era il grande favorito di Rio 2016, arrivava alla rassegna da campione italiano, europeo e del mondo. Poi a Montecarlo, durante un meeting, provando a superare il record italiano si infortunò con la rottura del tendine d'Achille e compromise la sua possibilità di andare all'Olimpiade brasiliana. In lacrime, per il Brasile ci partì ...

