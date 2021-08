Firenze, uomo in sedia a rotelle avvolto dalle fiamme: è grave. 'Volevo accendermi una sigaretta con l'alcol' (Di lunedì 2 agosto 2021) Un uomo di 68 anni in sedia a rotelle è stato soccorso mentre era avvolto dalle fiamme . Ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo e ora è ricoverato in prognosi , ma probabilmente dovrà ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) Undi 68 anni inè stato soccorso mentre era. Ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo e ora è ricoverato in prognosi , ma probabilmente dovrà ...

Advertising

brandbazzar : - esquireattire : - flowyrus : dal 6 sono a firenze qualcuno di firenze sa dirmi se si rimorchia e se sarei in grado di trovarmi l’uomo della mia vita oppure no - Tiziana99531862 : RT @AntonellaColoru: Detto da uno che si è fatto assumere da mammá a tempo indeterminato due settimane prima di farsi pagare i contributi d… - chiaraeagle : Ma quanta rabbia mi da venire sentirmi dire da un piccolo uomo viziato della Firenze bene dirmi che non voglio fati… -