Final Fantasy Pixel Remaster vittima del review bombing da parte dei giocatori su console

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 2 agosto 2021) I primi tre episodi diFnatasysono disponibili su Steam e dispositivi mobile, con i prossimi tre in arrivo prossimamente. Sebbene alcune cose siano state criticate, come ad esempio il carattere del gioco troppo appiccicato, non è questo il motivo per cui tutti e tre i giochi sono statidelsu Metacritic. Il motivo? Perché non sono su. Il primoè tornato a un punteggio utente di 4,7, ma in precedenza era sceso a 0,7, con2 a ...