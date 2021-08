F1 | George Russell prova la Mercedes con le gomme del 2022

(Di lunedì 2 agosto 2021) Questi giorni saranno davvero da ricordare per. Il pilota della Williams è riuscito ad ottenere i primi punti della sua carriera con la scuderia britannica in un pazzo GP di Ungheria vinto da Esteban Ocon. Ancora incerto il suo risultato, se ottavo o nono posto, visto che la classifica è ancora sub-iudice a causa della discussa squalifica di Sebastian Vettel. Ma, in lacrime a fine gara per il risultato ottenuto, ha altro per cui gioire. Il pilota britannico è stato chiamato dalla, sua ‘casa madre’ per poter testare domani una mule car con lePirelli da 18 pollici, che ...

Advertising

OA_Sport : George Russell proverà domani la mule car Mercedes con le gomme 2022: indizio di mercato piloti? - itsthatmoni : RT @giusymc98: La mia estate è un pendolo che oscilla tra l’attesa della firma di Locatelli alla Juve e quella di George Russell in Mercede… - MarianoFroldi : RT @sabbatini: Mercoledì 4 George Russell svolgerà i test Pirelli con gomme da 18” con la Mercedes. Vero che lui è pilota di riserva del te… - antorendina : RT @sabbatini: Mercoledì 4 George Russell svolgerà i test Pirelli con gomme da 18” con la Mercedes. Vero che lui è pilota di riserva del te… - sabbatini : Mercoledì 4 George Russell svolgerà i test Pirelli con gomme da 18” con la Mercedes. Vero che lui è pilota di riser… -

Ultime Notizie dalla rete : George Russell

BOTTAPEST PREMIO 'MAINAJOLYON': dice '' ma come, finalmente fa punti con la Williams ed è comunque MainaJolyon? ''. Purtroppo sì, perché dopo aver trascinato più volte la scuderia di ...Grande soddisfazione in casa Williams per il doppio piazzamento in zona punti conquistato da Nicholas Latifi enell'ultimo Gran Premio d'Ungheria, undicesimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Nonostante il caos generato dalla pioggia, gli alfieri della scuderia inglese sono riusciti a ...Questi giorni saranno davvero da ricordare per George Russell. Il pilota della Williams è riuscito ad ottenere i primi punti della sua carriera con la scuderia britannica in un pazzo GP di Ungheria vi ...Il grande dilemma del mercato-piloti 2022 non è ancora stato definito. La Mercedes infatti non ha ancora ufficializzato chi sarà il proprio secondo pilota per la prossima stagione, colui che si trover ...