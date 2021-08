Due ori leggendari: ecco quanto guadagneranno Jacobs e Tamberi (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli ori di ieri di Marcell Jacobs, nei 100 metri, e Tamberi, nel salto in lungo, hanno emozionato tutta l’Italia. Dopo la vittoria dell’Europeo dell’Italia allenata da Roberto Marcini, l’attenzione degli italiani si è spostata alle Olimpiadi di Tokyo che sono iniziate 12 giorni dopo il trionfo degli azzurri a Wembley contro l’Inghilterra ai rigori. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli ori di ieri di Marcell, nei 100 metri, e, nel salto in lungo, hanno emozionato tutta l’Italia. Dopo la vittoria dell’Europeo dell’Italia allenata da Roberto Marcini, l’attenzione degli italiani si è spostata alle Olimpiadi di Tokyo che sono iniziate 12 giorni dopo il trionfo degli azzurri a Wembley contro l’Inghilterra ai rigori. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Quirinale : #Tokyo2020 #Mattarella: “grande apprezzamento e soddisfazione per i due ori olimpici di oggi. Questi successi nell’… - sbonaccini : Il mitico Adinolfi, stamane. Poi arrivati in successione due ori storici con Tamberi e Jacobs. Gli chiediamo di scr… - giomalago : Le parole non bastano e neanche servono. Avete vinto due ori che valgono la storia e la riscrivono, facendo brillar… - RobertaOdicino : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - madlyswiftly_ : RT @wildflowerire: la fine del mondo è successa perché abbiamo vinto due cazzo di ori nell’atletica -