Domenico Giordano ucciso in auto mentre tornava a casa: 'Quello che è successo è inspiegabile' (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 74enne, ex elicotterista dell'Aeronautica militare, è stato raggiunto da più colpi di pistola a Lettere, in provincia di Napoli. Il sindaco: 'Ferita un'intera ... Leggi su today (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 74enne, ex elicotterista dell'Aeronautica militare, è stato raggiunto da più colpi di pistola a Lettere, in provincia di Napoli. Il sindaco: 'Ferita un'intera ...

Advertising

cronaca_news : Domenico Giordano, ex maresciallo delle Finanza ucciso a Lettere (Napoli): ipotesi scambio di persona… - PalermoToday : Domenico Giordano ucciso in auto mentre tornava a casa: 'Quello che è successo è inspiegabile'… - romatoday : Domenico Giordano ucciso in auto mentre tornava a casa: 'Quello che è successo è inspiegabile'… - Today_it : Domenico Giordano ucciso in auto mentre tornava a casa: 'Quello che è successo è inspiegabile' - arcadiacomit : RT @formichenews: #Tamberi vola e #Meloni è veloce quasi quanto #Jacobs. L'analisi di Domenico Giordano @arcadiacomit ?? -