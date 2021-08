Diodato e Mahmood a IMAGinACTION a Forlì | biglietti in prevendita

(Di lunedì 2 agosto 2021). Si arricchisce il calendario del Festival Internazionale del Videoclip in programma adal 27 al 29 agosto in Piazza Saffi. I primi nomi che prenderanno parte alla quinta edizione sono già stati annunciati nelle scorse settimane, oggi se ne aggiungono di nuovi. Sono quelli di Fabrizio Moro, Ron, Gino Paoli e Samuele Bersani i nomi già annunciati, primi artisti ad essere comunicati per la partecipazione al Festival del videoclip. L’organizzazione e il direttore artistico comunicano nuovi ospiti.si ...

settesere : Dal 26 luglio la Notte Rosa con Jethro Tull, Pelù, Mahmood e Diodato

Notte Rosa 2021 a Rimini con, Extraliscio e Morgan - Notte Rosa 2021: il programma di ... Vittorio Sgarbi e gli Extraliscio , e dal primo concerto di Deejay con Noemi ,, Carl Brave ...A Riccione in piazzale Roma questa sera per Deejay on stage ospiti, Noemi e Carl Brave . A ... Tra gli eventi di domani sera, Bugo a Coriano ea Rimini, già esaurito. La maggioranza ...Si continua questa sera: tra gli eventi, il concerto di Diodato in piazzale Fellini (già esaurito), il concerto di Lorenzo Fragola & Aka7even in Concerto al Belvedere di piazzale Kennedy (prenotazione ...Una serata con più protagonisti questa sera in piazzale Fellini a Rimini: dalle 20.30, il prologo musicale Omaggio a Fellini di Morgan, la lectio illustrata dal titolo ‘Caravaggio’ di Vittorio Sgarbi ...