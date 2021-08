Calciomercato Sampdoria: Thorsby al Watford. Nodo ingaggio da risolvere (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria: accordo vicino tra il club blucerchiato e il Watford per Thorsby. I dettagli Morten Thorsby è sempre più vicino al Watford. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna si sono registrati nuovi contatti tra il club di Premier League e la Sampdoria per il trasferimento del centrocampista norvegese. La trattativa procede spedita, ma prima della fumata bianca andrà risolto il Nodo legato all’ingaggio. Senza effetti del Decreto Crescita, Thorsby guadagnerebbe la stessa cifra di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021): accordo vicino tra il club blucerchiato e ilper. I dettagli Mortenè sempre più vicino al. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna si sono registrati nuovi contatti tra il club di Premier League e laper il trasferimento del centrocampista norvegese. La trattativa procede spedita, ma prima della fumata bianca andrà risolto illegato all’. Senza effetti del Decreto Crescita,guadagnerebbe la stessa cifra di ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Gaston Ramirez: proposta dal Brasile Commenta per primo Sirene brasiliane per Gaston Ramirez . Dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Sampdoria, il trequartista uruguaiano ha ricevuto un'offerta dal Gremio.

Calciomercato Sampdoria: blitz dell'Aston Villa per Damsgaard Calciomercato Sampdoria: l'Aston Villa attende l'addio di Jack Grealish e prepara l'assalto a Mikkel Damsgaard. Gli aggiornamenti Mikkel Damsgaard continua ad attirare pretendenti sul mercato. In ...

Calciomercato Sampdoria, offerta del Brighton per Colley Corriere dello Sport L'ipotesi Gremio per Ramirez si fa più concreta Dopo lo svincolo ricevuto dalla Sampdoria, Gaston Ramirez ... convinto di poter ancora continuare a giocare nel calcio italiano, ma che parrebbe iniziare a solleticarlo, anche perché i granata non ...

Seguito dal Napoli, il Watford torna su Thorsby: contatti con la Samp per risolvere il nodo ingaggio Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria seguito in Italia anche dal Napoli, piace al Watford. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra i blucerchiati e la società inglese. Le part ...

