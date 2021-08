Calciomercato Inter | triplo assalto dalla Premier | Via per 150 milioni!

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’si muove sul mercato, ma deve fare attenzione alle sireni inglesi per un suo top player:League, servono 150 milioni L’si muove con parsimonia… L'articoloVia per 150è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Capisco la necessità di sistemare il bilancio, lo sta facendo anche l'tricolore… l'Esempio di questa fascia deve essere l'Atalanta, che compra, vende e ricompra. Fondamentale è l'avere ...Sullo sfondo resta l'interesse dell'per i terzini destri Dumfries (PSV Eindhoven) e Bellerin (Arsenal).La Gazzetta dello Sport si sofferma sui particolari della trattativa in cui rimane la distanza tra domanda e offerta: il Cagliari, chiede infatti 5 milioni per il prestito e 21 per il riscatto ma l’In ...L'Inter pensa al colpo di calciomercato dal Barcellona, Marotta studia il triennale da offrire a Pjanic, obiettivo anche della Juventus ...