Calcio | Santos | con la Juve raggiunto l' accordo per Kaio Jorge

Il Santos e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Italia di Kaio Jorge. Lo ha annunciato il club brasiliano in una nota. La Juventus, ha dichiarato il presidente del Santos, Andres Rueda, "ha raggiunto le condizioni che chiedevamo e che riteniamo fossero le migliori in questo momento per il club, visto lo scenario in cui ci siamo trovati. In bocca al lupo a Kaio Jorge."