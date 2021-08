Attacco hacker in corso alla Regione Lazio: “Blitz partito dall’estero”. Bloccate tutte le attività (Di lunedì 2 agosto 2021) L'accesso alla rete è avvenuto dal pc di un dipendente di LazioCrea. Polizia postale al lavoro per individuare i responsabili del malware che ha paralizzato non solo la campagna vaccinale ma anche le attività di tutti gli altri settori Leggi su lastampa (Di lunedì 2 agosto 2021) L'accessorete è avvenuto dal pc di un dipendente diCrea. Polizia postale al lavoro per individuare i responsabili del malware che ha paralizzato non solo la campagna vaccinale ma anche ledi tutti gli altri settori

