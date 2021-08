Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio: quali sono le cause scatenanti e quali minacce? (Di lunedì 2 agosto 2021) La Regione Lazio è stata vittima di un Attacco hacker nella giornata di domenica scorsa, 1 agosto: i suoi sistemi informatici sono stati violati da alcuni criminali della rete, mandando in tilt il sistema. hacker violano sito Regione Lazio: ecco cosa è successo (Foto Repubblica)L’evento è scattato dalla mezzanotte di domenica e precisamente presso il Ced, il Centro Elaborazione Dati regionale, colpito da un Attacco di ransomware cryptolocker, un malware che di solito ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Laè stata vittima di unnella giornata di domenica scorsa, 1 agosto: i suoistati violati da alcuni criminalirete, mandando in tilt il sistema.violano sito: ecco cosa è successo (Foto Repubblica)L’evento è scattato dalla mezzanotte di domenica e precisamente presso il Ced, il Centro Elaborazione Dati regionale, colpito da undi ransomware cryptolocker, un malware che di solito ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - Alessio_Ram : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… - PaolaAguggia : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… -