Atletica | Olimpiadi Tokyo | Dalia Kaddari e Gloria Hooper eliminate in semifinale nei 200 metri

(Di lunedì 2 agosto 2021) Si ferma inl’avventura alledidi. Le azzurre hanno chiuso rispettivamente in settima e ottava posizione nella gara dei 200femminili salutando così la manifestazioni a cinque cerchi.ha partecipato alla secondagareggiando in prima corsia che ne ha condizionato la prestazione. L’azzurra ha chiuso in settima piazza fermando il cronometro sul tempo di 23”28. Ha impressionato giamaicana Elaine Thompson-Herah che ha tagliato il traguardo in ...

Advertising

repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - Eurosport_IT : ?????????????? ????????????: il primo italiano in finale dei 100m alle Olimpiadi ???? Appuntamento con la storia alle 14:50 su… - sportli26181512 : Malagò, dalle Olimpiadi storiche a... Vacanze di Natale '83: Luca Covelli è ispirato al presidente del Coni: Emozio… - GrendelFTMoor : RT @AzzurraBarbuto: Nel 1936 l'Italia partecipò alle Olimpiadi conseguendo vittorie nell'atletica, che furono trasformate in occasioni di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi

Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 2 agosto - 12:43Gianmarco Tamberi e Marcell Jacos sono stati i grandi protagonisti della giornata di domenica: due medaglie d'oro, a distanza di poco più di 10 minuti, in due discipline importantissime nell'leggera: il salto in alto e i 100 m. I due atleti azzurri hanno festeggiato nel villagigo olimpico e ovviamente sui social dove sono diventati in pochi minuti due tra i personaggi più cercati ...Dalia Kaddari esprime il proprio parere al termine delle semifinali dei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra non riesce a tenere il passo con le rivali e completa all'ottavo posto la pro ...Risultati atletica Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live di lunedì 2 agosto, con tante altre gare al via tra cui la finale maschile di salto in lungo.