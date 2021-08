Vuelta a Burgos 2021, Egan Bernal fa le prove per la Vuelta. Presenti anche Landa, Vlasov e Caruso (Di domenica 1 agosto 2021) Martedì inizierà la Vuelta a Burgos 2021, l’equivalente spagnolo di Tour of the Alps e Giro del Delfinato, vale a dire la gara a cui prendono parte gli uomini che puntano al successo della Vuelta a España per rifinire la condizione. Il tracciato si compone di cinque tappe, la prima prevede l’arrivo in vetta a un breve strappo, la seconda è adatta agli sprinter, la terza presenta il traguardo giù dalla discesa del temibile Picon Blanco, la quarta è anch’essa perfetta per le ruote veloci e la quinta termina sull’erta simbolo della manifestazione in questione: Lagunas de Neila. Al via, ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Martedì inizierà la, l’equivalente spagnolo di Tour of the Alps e Giro del Delfinato, vale a dire la gara a cui prendono parte gli uomini che puntano al successo dellaa España per rifinire la condizione. Il tracciato si compone di cinque tappe, la prima prevede l’arrivo in vetta a un breve strappo, la seconda è adatta agli sprinter, la terza presenta il traguardo giù dalla discesa del temibile Picon Blanco, la quarta è anch’essa perfetta per le ruote veloci e la quinta termina sull’erta simbolo della manifestazione in questione: Lagunas de Neila. Al via, ...

