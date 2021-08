Tokyo 2020 | Jacobs | “Pronto a giocarmela | sono in forma e spero di fare meglio”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 agosto 2021) Record italiano in batteria, semifinale raggiunta e obiettivo della finale dei 100 metri in una giornata che potrebbe consacrare Marcellalla storia dell’atletica italiana. Il suo 9?94 ha acceso le speranze in vista delle gare di questa domenica, eppure l’azzurro crede di avere ancora margine. “Non ho fatto una gara perfetta, non misentito benissimo, ho faticato più di altre volte. Però le condizioniottime, ioindianche– le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. L’atmosfera è bellissima e la sto vivendo ...