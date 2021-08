Tokyo 2020 atletica: le dichiarazioni di Fantini, Scotti e Re (Di domenica 1 agosto 2021) Sara Fantini è raggiante dopo aver conquistato la finale nel lancio del martello alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie ai 71.68 che le sono valsi il dodicesimo posto nelle qualificazioni. “Sono felicissima, venire qua era un sogno, la finale è la ciliegina sulla torta. Sapevo di stare bene, ma venire qui e qualificarsi è un’altra cosa. Le qualifiche sono sempre difficili a livello mentale, in più non sono una persona mattutina per cui mi sono trovata in crisi. Comunque l’ho gestita bene, continuavo a dirmi che meritavo di essere qui, spero di dimostrare di meritarmelo anche in finale”, ha spiegato l’Azzurra. Che sulla finale aggiunge: “Sono ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Saraè raggiante dopo aver conquistato la finale nel lancio del martello alle Olimpiadi digrazie ai 71.68 che le sono valsi il dodicesimo posto nelle qualificazioni. “Sono felicissima, venire qua era un sogno, la finale è la ciliegina sulla torta. Sapevo di stare bene, ma venire qui e qualificarsi è un’altra cosa. Le qualifiche sono sempre difficili a livello mentale, in più non sono una persona mattutina per cui mi sono trovata in crisi. Comunque l’ho gestita bene, continuavo a dirmi che meritavo di essere qui, spero di dimostrare di meritarmelo anche in finale”, ha spiegato l’Azzurra. Che sulla finale aggiunge: “Sono ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - andrea_scipio : RT @Eurosport_IT: Come chiudere nel migliore dei modi l'ultima gara di nuoto di Tokyo 2020 ???????? Bravissimi Thomas, Nicolò, Federico e Ales… - mirilagrasta : RT @Eurosport_IT: Come chiudere nel migliore dei modi l'ultima gara di nuoto di Tokyo 2020 ???????? Bravissimi Thomas, Nicolò, Federico e Ales… -