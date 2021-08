Tamberi, show anche in conferenza: la mamma chiama e lui... (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi, oro ex aequo con Brashim nel salto in alto a Tokyo, regala sorrisi in conferenza stampa. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco, oro ex aequo con Brashim nel salto in alto a Tokyo, regala sorrisi instampa.

Advertising

Olty86 : Ciao rai, ho già in mente l'inizio di #Eurovision 2022: Jacobs che corre con la bandiera italiana, Tamberi che salt… - 21_simom : @ItaliaTeam_it @gianmarcotamber @atleticaitalia Dopo la Pausini, i Maneskin, la nazionale di calcio, Berrettini e o… - legenrehumain : RT @AndreaPecchia1: Two Is megl che uan Non ti preoccupare, poi te lo spiego Lui e #Barshim come due reduci che hanno condiviso qualcosa d… - AndreaPecchia1 : Two Is megl che uan Non ti preoccupare, poi te lo spiego Lui e #Barshim come due reduci che hanno condiviso qualco… - Milanodascoprir : Storica data per l'atletica azzurra: dopo l'oro di Tamberi quello di Jacobs! Semifinali 400 hs: Sibilio show in fin… -