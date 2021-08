Advertising

poliziadistato : #Tokyo2020 storica medaglia d'argento ?? nella staffetta stile libero 4X100 ????? maschile. Miressi, Ceccon, Frigo, a… - UffiziGalleries : Italiani popolo di santi, eroi e...nuotatori! Nicolò Martinenghi bronzo ?? nei 100 rana ed una storica staffetta 4x… - fanpage : Un’impresa storica! #giochiolimpici #Tokyo2020 - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Nuoto, storica staffetta azzurra! Bronzo nella 4X100 mista #Tokyo2020 - infoitsport : Storica staffetta azzurra: è di bronzo nella 4X100 mista -

Ultime Notizie dalla rete : Storica staffetta

Ma la notizia è la primamedaglia per San Marino: il bronzo lo vince Alessandra Perilli. ... Ore 5.45 NUOTO,4X200 SL DONNE: CINA ORO E RECORD DEL MONDO La Cina sovverte ogni ...Triathlon Chiude ottava l'Italia nellamista vinta dalla Gran Bretagna di 14" sugli Stati ... Restano intatte, seppur difficili, le chance di unamedaglia per l'azzurro Guido Migliozzi ...Una grandissima staffetta! Un bronzo storico per l'Italia della 4x100 mista impeccabile dalla corsia numero 4. Thomas Ceccon a dorso in 52"52 è secondo, Nicolò Martinenghi idem dopo la frazione a rana ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.01: Vi ringraziamo per averci seguito in tutte queste notti ma non finisce qui, prossima settimana ci sono le acque libere con altre chances di medaglia per ...