Pierpaolo Pretelli si commuove dopo la dedica di Giulia per il compleanno

(Di domenica 1 agosto 2021)il video disiOre di festeggiamenti in casa Prelemi. Ieri, infatti,ha compiuto 31 anniaccanto alla suaSalemi e ad alcuni cari amici a Ibiza. L’ex gieffino è stato sommerso da tantissimo affetto da parte di tutti, dagli ex coinquilini della Casa e dai fan. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

redazioneiene : Auguri a @pierpaolopretel! ?? Per il suo compleanno riviviamo lo scherzo che gli hanno fatto @NicDeDevitiis e… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - FlavioLapi6 : @Teresa_GN_ Giulia Salemi tè ed il tuo fidanzato Bonazzo Pierpaolo Pretelli siete due bellissimi fidanzati e due be… - francescotegli : RT @Diregiovani: I koalini hanno fatto commuovere i fan ancora una volta. ???? #prelemi #hbdaypier - catboyIouis : S #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta gre… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

compie gli anni e scoppia in lacrime, la dedica di Giulia Salemi: "Avevamo contro tutto e tutti" Oggi è un giorno davvero speciale per, il quale compie ben 31 ...compie gli anni e scoppia in lacrime, la dedica di Giulia Salemi: 'Avevamo contro tutto e tutti' Oggi è un giorno davvero speciale per, il quale compie ben 31 ...La maglia, quello che rappresenta, sono il fondamento stesso di questo orgoglio che i tifosi hanno voluto omaggiare con uno striscione dedicato al compleanno della SSCN. La Curva B ha voluto dedicare ...Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime a causa del gesto della fidanzata, l'ex concorrente del GFVip 5 Giulia Salemi. Ecco cosa è successo ...